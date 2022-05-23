Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Adalet Bakanı'ndan önemli açıklama: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanı'ndan önemli açıklama: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Mayıs ayının bitmesine az bir süre kala Açık cezaevi izinleri gündemdeki yerini koruyor. Pandemi sebebiyle binlerce mahkum geçici olarak evlerine gönderilmişti. Salgın izninin yakın zamanda sona erecek olması nedeniyle mahkum ve mahkum yakınları; açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi gün bitiyor sorusunun yanıtını arıyor. İşte, ayrıntılar...

23.05.2022 - 08:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 15 Nisan 2020 tarihinde açık cezaevlerindeki mahkumlar Koronavirüs sebebiyle evlerine gönderilmişti. Son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar...

  • BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir TV kanalında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    Bozdağ, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin sürelerine ilişkin kabine toplantısında bir sunum yapacağını ifade etti.

    Kabine Toplantısı, 23 Mayıs Pazartesi yani bugün gerçekleştirilecek.

  • CEZA VE TEVKİFEVKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

    Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi.

  • Denetimli serbestlik yükümlülerinden, hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir." denildi.

  • Açıklamada ayrıca, hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.