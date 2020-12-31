Gül, yayımladığı yeni yıl mesajında, insanlığın zorlu ve çetin bir yılın ardından yeni yıla umutlarla girdiğini ifade etti.
Türkiye, Türk milleti ve insanlık için 2021'in daha sağlıklı günler getirmesini dileyen Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorlu koşullarına rağmen 2020'nin, hukuk düzenindeki standartların ve kalitenin yükseltilmesinin sürdürüldüğü bir yıl olduğunu vurguladı.
Tüm kurumlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de başarıyla verilen pandemi sınavının geçen yılla birlikte geride kalması temennisinde bulunan Gül, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, vatandaşımızın memnuniyeti için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Daha demokratik, daha güçlü Türkiye için, insanımızın hak ve özgürlüklerini daha da genişletmek için hiçbir engel tanımıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargının, hukukun üstünlüğünü teminat altına aldığı, bütün kamusal faaliyetlerin insan haklarına ve insan onuruna duyarlı olduğu bir hukuk devleti anlayışını güçlendirmeye kararlıyız. Bu nedenle yeni yılda da adliyenin kapısı, adaletin kapısı olacaktır. Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır. Yeni yılda da yargının yegane ideolojisi, adalet olacaktır. Yeni yılda da millet, bütün işlerimizin hakemi ve hakimi olacaktır."
2021'in, insanlığın geleceğe daha umutla ve sağlıkla bakacağı, bütün dünyada adalet, huzur ve barışın egemen olacağı bir yıl olması temennisinde bulunan Gül, "Üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şehitlerimizden miras aldığımız kutlu tarihi, gelecek yıllara ve nesillere aynı hassasiyetle taşımak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geride bıraktığımız her yılın omuzlarımıza yüklediği muhasebeyi bu sorumlulukla yaptık, yapıyoruz. Gelen her yeni yıl için bizi daha güçlü ve daha kararlı yapan ümidimizin mimarı da yine bu tarih ve onun sahibi olan millettir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!