Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı

Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, birinciliği kazanan Milli Takımımızı ve yeni bir rekora imza atan Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi personelimiz Celal Aşkın'ı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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