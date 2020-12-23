Adalet Bakanı Gül, Somalili mevkidaşı ile görüştü

Bakanlık'ta yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliğini güçlendirmeye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Gül, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yeni atanan Bakan Nur'a başarılar dilediğini belirtti.
Nur'un Türkiye'de eğitim gördüğünü ve Türkçeyi çok iyi bildiğini hatırlatan Gül, görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğini güçlendirmeye ilişkin konuların ele alındığını bildirdi.
Gül, iki ülkenin her konuda iş birliğini çok iyi düzeye çıkardığına işaret ederek, "Adli alanda da bu iş birliğini daha yukarıya çıkarmak ve geliştirmek istiyoruz. Bu konuda neler yapılabileceğine ve tüm kurumlarımızla orada ne gibi katkıda bulunulabileceğine dair hususları değerlendirdik. Verimli bir ziyaret ve görüşme oldu. Dost ve kardeş Somali halkına, dost ve kardeş Türkiye'den selamlarımızı iletiyoruz, iş birliğini daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.
- "Bakan olmamın ardından ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim"
Konuk bakan Nur ise Bakan Gül'ün daveti ve Türkiye'nin misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Benim için önemli, çok duygulandığım bir gün. İlk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştiriyorum. Somali'nin adli konularını güçlendirmek, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak için görüşme yaptık ve çok verimli geçti. Türkiye'de olduğum süreçte önemli kurumları, adli kurumları ziyaret edeceğim."
Türkiye'de eğitim gördüğünü, diplomat olarak uzun yıllar çalıştığını ve burada çok değer verdiği kardeşlerinin yaşadığını anlatan Nur, "Türkiye her zamanki gibi Somali'ye eğitim, sağlık, altyapı olsun her konuda yardımcı oluyor. Adli konularda da daha önceden yardımcı oluyordu. Bu yardımın daha da güçlendirilmesi için Türkiye'ye geldik." ifadesini kullandı.
Görüşmede, karşılıklı hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
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