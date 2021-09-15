Adalet Bakanı Gül Gürcistan'da temaslarda bulundu

AA

Bakan Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tiflis'te önce Gürcü mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya geldi.

Gürcistan Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilli Halil Etyemez de katıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımının ikili ilişkilere yapıcı katkıda bulunacağı belirtildi.

Bakan Gül, ikili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye’deki yargı reformu ve insan hakları eylem planı kapsamında atılan adımları aktardı, terörle mücadelede adli iş birliğinin önemini vurguladı.

Gürcistan Adalet Bakanı Bregadze ise bakanlığın önceliğinin adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması, insan haklarının güçlendirilmesi ve mevzuat altyapısının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Gül ve Bregadze, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Gürcistan Adalet Bakanlığı arasında ortak mutabakata imza attı.

Bakan Gül ile Bregadze, imza töreninin ardından Gürcistan Adalet Bakanlığının Kamu Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

- Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den Türkiye'ye destek için teşekkür

Bakan Gül daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi. Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Garibaşvili'nin, toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "Bölgedeki gelişmeler ve yeni gerçeklik göz önüne alındığında, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamanın tek yolu komşu ülkelerle etkin iş birliğidir." ifadeleri kullandığı belirtildi.

Başbakan Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ile egemenliği, Avrupa-Atlantik entegrasyonu konularında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Garibaşvili ile toplantısından sonra Bakan Gül ve beraberindeki heyet, Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze ile bir araya geldi.