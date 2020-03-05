Adalet Bakanı Gül: "Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz"



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.

Gül, twitter hesabından, Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.