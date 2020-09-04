Adalet Bakanı Gül'den Sivas Kongresi mesajı:

Gül, mesajında, Sivas Kongresi'nde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez" diyerek istiklal iradesini ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle andığını belirttti.

Adalet Bakanı Gül, "Bugün de aynı iradeyle, topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.