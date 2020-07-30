AA

Bakan Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

İbadetlerin makbul olmasını dileyen Gül, bayramın her haneye neşesi ve bereketiyle girmesini temenni etti.

Dargınların barıştığı, dostların kucaklaştığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı müstesna bayram günlerinin, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Gül, şunlar kaydetti:

"Küresel bir imtihana dönüşen ve etkisini halen hissettiren salgın günlerinde, kelime anlamı 'yakınlaşma' olan bir bayramı idrak etmek, bize bu yakınlaşmanın anlamı üzerine düşünme fırsatı vermektedir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de yüce Allah'a ve onun sevdiği şeylere yaklaşma arzusundayız. Ailelerimiz, dostlarımız ve arkadaşlarımızla salgın günlerinin mecburiyetiyle fiziki mesafemizi korurken kalbi yakınlığımızla teselli bulacağız. İhtiyaç sahiplerini unutmayacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu bayramı güçlüklerle idrak edenlere yardımlarımızla, kurbanlarımızla ulaşacağız. Onların da kalbine ve hayatına dokunacağız."

Bu bayram Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile de yakın olduklarını belirten Gül, uzun ayrılık yıllarının ardından ilk kez bir bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacaklarını anımsattı.

Milli tarihin en büyük sembolleri arasında yer alan bu kutlu mabedi tekbir ve telmihlerle, dualarla dolduracaklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Duamız, milletçe birlik, dirlik ve esenlik içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmaktır. Duamız, dünyamızın huzur ve mazlum coğrafyaların bir an önce çözüm ve teselli bulması, kanayan yaraların kapanmasıdır. Duamız, barış ve kardeşlik duygularıyla dünya Müslümanlarının da birbirine daha fazla yakınlaşmasıdır. Bu duygularla vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, nicelerine hep birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde kavuşmayı niyaz ediyorum."