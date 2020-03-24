Adalet Bakanı Gül'den büyüklere saygı mesajı:

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." açıklamasında bulundu.

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