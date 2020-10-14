Adalet Bakanı Gül'den AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor." paylaşımının hatırlatılması üzerine Gül, "Anayasa Mahkemesi anayasal bir organ, saygın bir kurum. Anayasa Mahkemesinin saygınlığını, başta o mahkemenin üyesinin koruması gerekir. Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Yargı mensupları, geçmişte de örneklerini gördüğümüz gibi aktivizm içerisine girecek bir kurum, organ değildir. Sosyal medyada yapılacak açıklamalar, yargı mensubuna, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz." diye konuştu.
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, demokrasinin kurumlar ve kurallarla işlediğini aktardı. Milletin vesayete ihtiyacı olmadığını dile getiren Gül, "Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım. Vesayet çağrışımı yapan ya da vesayeti davet eden bir kurum olarak gösterme ya da görülme hususu, başta o kuruma, demokrasimize zarar verir. Türkiye'de milletin beklentisi, millet adına karar veren kurumların, özgürlükleri, hak ve adaleti bir an önce yerine getirmesi ve kararıyla konuşması, kararlarıyla uyuşmazlıkları bitirmeleri, sona erdirmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Gül, bireysel başvuru hakkını AK Parti'nin getirdiğini hatırlatarak bu yolla Anayasa Mahkemesinin önemli bir iç hukuk yolu olduğunu söyledi.
Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunun altını çizen Gül, "Bu kararları verirken demokrasinin, hukukun gereği şeklinde davranışlar ve tutumlar içine girmek lazım. Bu saygınlığa halel getirici davranışlardan kaçınmak gerekiyor." dedi.
Abdulhamit Gül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, AYM'nin hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar verdiğinin anımsatılması üzerine, mahkeme sürecinin devam ettiğini, bu süreci izleyeceklerini ifade etti.
Muhalefetin 14. Ağır Ceza Mahkemesine düşen davalara ilişkin "Neden hep aynı mahkeme?" yönündeki eleştirisinin sorulması üzerine Gül, "Tabii hakim ilkesi vardır. Mahkeme bakması gereken dosyalara bakar. Dolayısıyla bu konudaki iddiaların temeli yoktur." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!