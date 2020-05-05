AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "6 Mayıs Hıdırellez Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Nesi varsa, bölüşecek biri olsun, nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun' duasıyla Hıdırellez Bayramı'nı kutluyor, milletçe dirlik ve dirayetle bugünlerin üstesinden gelmeyi niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.