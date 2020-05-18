Adalet Bakanı Gül'den "19 Mayıs" mesajı

AA

Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs'ın Milli Mücadele'nin, bağımsızlık tarihinin miladı ve ilk adımı olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında yedi düvele karşı verilen İstiklal Harbi'nin destansı bir zaferle taçlandırılarak tüm dünyaya bağımsızlığın ilan edildiğini aktaran Gül, tarih boyunca karşılaşılan büyük badirelerin üstesinden gelinerek yeniden dirilişe geçildiğini vurguladı.

Bakan Gül, bugün de aynı ruhla birlik ve beraberlik içinde çağın ve coğrafyanın her türlü zorluğuna karşı kararlı bir mücadele verildiğine dikkati çekti.

Dünyada başka eşi bulunmayan milli dayanışma örnekleriyle maruf bir ülke olan Türkiye'nin, bölgenin kaos ve krizle anılmasını isteyenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğinin altını çizen Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin muasır medeniyetlerin daha da ilerisine geçebilmesinin yolunun, demokrasimizin gelişmesi, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi ve özgürlüklerin daha da genişletilmesinden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu yolda gençlerimizin asla yılgınlık göstermeden yürüyeceğine inancımız ve güvenimiz tamdır. Bu vesileyle, 101 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, millet olarak daha güzel ve daha sağlıklı yarınlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."