Bakan Bozdağ duyurdu! İsveç heyeti geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör suçlularının iadesine ilişkin, "5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek." dedi.
Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
"5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde... Dışişleri Bakanlığından bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum. Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir." diye konuştu.
Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.
Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ, "Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz." diye konuştu.
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