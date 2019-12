Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada Gaziantep'te 2015 yılında katıldığı 'Kutlu Doğum Haftası'yla ilgili çıkan görüntülerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sosyal medya Twitter hesabından konuyla ilgili mesaj yayınlayan Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

Dün sosyal medyada paylaşılan videolar üzerine bazı basın-yayın organlarında çeşitli yorum ve haberler yapıldı.

2015 yılında memleketim Gaziantep'te "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında davet edildiğim bir programa iştirak ettim.

"BU ŞİARI HER FIRSATTA TEMSİL GAYRETİ İÇİNDEYİM"

Toplumun her kesiminden, her renkten, her desenden, her kökten insanımızla kucaklaşmak, selamlaşmak millete hizmet davamızın şiarıdır. Anadolu'muzun irfanla yoğrulmuş bereketli dokusu ile tanışmayı bir nimet ve nasip meselesi olarak gören bir anlayışla bu şiarı her fırsatta temsil gayreti içinde olacağımın bilinmesini isterim.

"BİR DAHA O KARANLIK DÖNEME DÖNÜLMEYECEK"

Adalet Bakanı Gül, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bizim siyaset anlayışımıza göre devletin görevi farklılıkları korumaktır. Demokrasilerde hiçbir kural, hiçbir hukuk düzeni, "benim gibi düşüneceksin, benim gibi giyineceksin, benim gibi yaşayacaksın" demez. Bu zihniyetten ülkemiz ve milletimiz çok çekti, Allah'ın izniyle bir daha o karanlık döneme dönülmeyecek.

"DEMOKRASİYE ODAKLANMIŞ SİYASETTEN RAHATSIZLIK"

Bu düşüncelerle katıldığım ve hukuka aykırı herhangi bir yönü olmayan bir etkinlikteki selamlaşmamızdan gerçeğe aykırı sonuçlar çıkarma gayreti anlamsız ve beyhude bir çabadır. Esasen bu çabanın, şahsımın hukuk ve anayasaya bağlı, deomkrasi ve insan haklarına odaklanmış siyaset anlayışından duyulan rahatsızlıktan doğduğu kanısındayım.

"SİYASET ANLAYIŞIMIZ MİLLETİMİZİN VİCDANINA EMANETTİR"

Bugüne kadar hukuk dtışı bikr yola asla sapmadık, hukukun dışında bir yola asla tevessül etmedik, etmeyiz. Siyasetimiz ve duruşumuz milletimizin temiz vicdanına ve irfanına emanettir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.