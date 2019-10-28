Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimiz, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vermiş, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla azim, irade, inanç ve kararlılıkla kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini cumhuriyetle taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu topraklarına 96 yıl önce vatan, istiklal, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vuran milletin yönetimini "milli irade" üzerine bina ettiğini belirten Gül, "Milletimiz, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vermiş, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla azim, irade, inanç ve kararlılıkla kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini cumhuriyetle taçlandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, aziz milletin istiklal ve istikbali tehlikeye düşürecek hiçbir ihanete, girişime yol ve geçit vermeyeceğini tarihte olduğu gibi 15 Temmuz'da da gösterdiğini ifade etti.

Yine sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile darbe vurulduğunu, Türkiye, millet ve bölgenin barışı için önemli sonuçlar alındığını vurgulayan Gül, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir darbe teşebbüsü veya terör faaliyeti asla hedefine ulaşamayacaktır. Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Gül, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla Türkiye'nin dünyanın yükselen güçleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 17 yıldır demokrasiden özgürlüklere, ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz tarihi reformlarımız, ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' irademizin en açık ispatıdır. Hukukun üstünlüğünün, demokrasimizin ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi reformlarımızın temel hedeflerini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren ve erişebilir adalet sistemi' hedefiyle 2019-2023 yıllarını kapsamaktadır. Yargı Reformu Stratejisi ile Türkiye demokrasisini daha da güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri geliştirmeye ve genişletmeye dair iradesini ortaya koymuştur. Türkiye, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."