Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey İlçe Kongresinde konuştu

AA

Gül, Şahinbey Parkı'ndaki amfi tiyatroda gerçekleştirilen AK Parti Şahinbey İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin şölen havasında gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür eden Gül, hangi makam ve mevkide olunursa olunsun en büyük makam ve şerefin AK Parti'nin neferi olmak olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin tabelasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin birlikte astığını ifade eden Gül, "Bu millet bu tabelayı gözü gibi korumaktadır, koruyacaktır." diye konuştu.

Eski Türkiye'de faili meçhullerin, inancından dolayı hor görülenlerin, yasakçı zihniyetin bulunduğunu belirten Gül, "Üniversite kapısına giderek başörtülü olduğu için o kapıdan içeri giremeyen başörtülü bacımız asmıştır bu tabelayı. Evine akşam etmek götüremeyip, organize sanayide çalışan bir işçinin veya o dükkanın sahibinin akşam evine giderken, 'bugün de hükümet krizleri var, istikrarsızlık var eve ekmek götüremedik' diyen o işçi Ahmet'in, o iş adamı Mehmet'in kurduğu partidir AK Parti. Bu tabelayı onlar asmıştır. Bu tabelayı inancından, kimliğinden ötürü bugün kardeşçe yaşadığımız ret, inkar, asimilasyon politikalarıyla kimliği inkar edilmeye çalışılan, Türk'üyle, Kürt'üyle inancından dolayı horlanmış, öteki sayılmış her kim varsa Batmanlı Hüseyin, Diyarbakırlı Ahmet, Edirneli Fatma asmıştır. Türkiye'nin Edirne'sinden Kars'ına kadar 7'sinden 70'ine kadar bu milletin evlatları asmıştır bu tabelayı. Ve bu tabelaya gözümüz gibi bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin umudunun AK Parti olduğunu dile getiren Gül, hayalleri milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adım adım gerçekleştirdiklerini, daha da yapacak çok işlerinin bulunduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Bizler kısır bir kavganın, çekişmenin partisi, isimler, adamcılıklar partisi değiliz. Bizler bir davanın partisiyiz. Şairin dediği gibi bir duruşu olmalı insanın, bir anlayışı, bir kavrayışı, bir aşkı, davası olmalı insanın. İşte AK Parti mensubunun bir davası vardır, bir aşkı vardır ve bunu da sonuna kadar gerçekleştirecektir. Ümidini bize çevirmiş hiçbir vatandaşımızın ümidini ümitsizliğe çeviremeyiz. Kısır çekişmeler, kavgalar bizim gündemimiz değil bizim gündemimiz vatandaşın bizden beklentisi nedir, gündemi nedir onu alıp çözmektir. Kendi sorunlarımızı, dertlerimizi vatandaşın gündemine taşımaya hakkımız yok. Vatandaşın gündemini, sorunlarını çözmeye çalışacağız." dedi.

- "Milletimizin özgürlüğünü daha fazla artıracağız"

"AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halının altına süpürülmüş tüm sorunları çöze çöze, milletle omuz omuza siyasetini sürdürmektedir" diyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"AK Partinin ittifak kurduğu yegane güç milletin bizatihi kendisidir. AK Parti bu birlikteliği her zaman sürdürecektir. İşte bu anlayışla, bu kavrayışla, yaklaşımla milletimizin özgürlüğünü daha fazla artıracağız. Milletimizin ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu adaleti hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde amasız, fakatsız sonuna kadar gerçekleştirmek, her alanda adaletin temini yine bu millete hepimizin ortak borcudur. Ekmeği artıracağız, özgürlüğü çoğaltacağız. Yaptık, yine yapmamız gereken adımlar, atmamız gereken adımlar var. Bunu da yine yapacak olanlar AK Parti'dir, bu kadrodur. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yoluyla bunu da gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Tüm bunları yaparken milletin huzurunu, güvenliğini, birliğini, beraberliğini her zaman koruduklarını belirten Gül, "Bizim anlayışımızda 'sen makbulsün bu tarafa gel, sen makbul değilsin öteki tarafa gel' anlayışı asla barınamaz. Bu anlayışı getirmek isteyenlere karşı mücadelemizi de sonuna kadar vermek zorundayız. AK Parti statükocu bir parti değildir. AK parti reformcu bir partidir ve statükoya asla ama asla tekrar dönmeyecektir ve reformcu, değişimci çizgisini milletle beraber yol yürüme mücadelesini başarıyla sürdürecektir." diye konuştu.

- "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız"

Bakan Gül, Türkiye'de birlik ve beraberlik için özellikle terörle etkin mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yaparken birileri de çıkmış güzelleme yapıyorlardı 'Kandil'de izmarit bile yere atılmıyor'. 'İzmarit bile yere atılmıyor' dediğiniz o terör örgütü, ormanlarımızı yakıyor, ciğerlerimizi söndürmeye çalışıyor, Aybüke öğretmenimizin, Necmettin öğretmenimizin, Diyarbakır annelerimizin canını yakıyorlar. Siz 'izmarit bile atmıyor diye' güzelleme yapanlar; ne yaparsanız yapın terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız ve bunda da başarılı olduk, tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi verirken bölge insanının en büyük sorunu PKK'dır. PKK ile mücadele yapacağız. 'İzmarit bile atmıyor' diyenler 16 yaşında kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün annesini canını yaktılar, bizim canımızı yaktılar. Mücadelemizi bütün insanlık için, bütün Türkiye için, 83 milyon için vermeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi verirken de bölge halkının bile oylarını aldıktan sonra ertesi gün evinin önüne çukur kazan, bu çukur siyasetiyle, bu terör belasıyla en büyük mücadeleyi verip başarıya ulaştıracağız. Bunu yaparken de vatandaşımızla terörist ayrımını çok iyi yapacağız. Bizim 83 milyon vatandaşımız, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Van hepsi birinci sınıf vatandaştır. Bu vatandaşımız bu ülkenin tapusunun sahibidir, vatandaşla terörist ayrımını yaparak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada kararlı, çok güzel sonuçlar aldık. Sonuna kadar bu başarıyı inşallah el birliğiyle, zaferle büyük bir başarıyla sonuçlandıracağız. Bölgede ret, inkar ve asimilasyon politikalarını sona erdirdik, bu konuda kararlı duruşumuzu da sürdüreceğiz."

- "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız"

Türkiye'nin "iki devlet, tek millet" anlayışıyla Azerbaycan'ın yanında olduğuna işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız. Türk milleti ve devleti olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ülkemizin, vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak için gayret ederken 'ne işiniz var' diyen bir anlayışla, eski Türkiye anlayışıyla, kafasını kuma gömerek dünya yansa hiçbir şekilde 'bir elimde cımbız, bir elimde ayna' anlayışında olanlar bunu anlayamazlar. Ama milletimiz çok iyi biliyor. Gelmiş 'Tayyip Erdoğan birisin önünde eğildi, çok üzüldük' diyor. Ya arkadaş, sen başını kuma sapladığın için görmüyorsun. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede vesayetçilere, darbecilere, cuntacılara, F16'lara, 15 Temmuz'da FETÖ'cülere eğilmemiş, PKK ile mücadele etmiş birisi. Senin gerçekten başını kuma gömdüğün çok belli. Recep Tayyip Erdoğan rükuda Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez. Ve bu mücadelesini milletle beraber dimdik şekilde sürdürmüştür, sürdürecektir. Bu siyasetin, yaklaşımın ana muhalefet olarak da muhalefet olarak da ülkemize hiçbir faydası yok. Böyle cılız, subjektif yaklaşımlarla iktidar alternatifi olan partinin söylemleri asla yakışık almıyor, bu ülkemize yakışmıyor. Türkiye'de de bir ana muhalefet sorunu olduğu açıktır. Türkiye'de AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir."

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