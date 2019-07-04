04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslarda ve özellikle de eklemlerde kendini gösteren ağrılı, bazen şişlik ve şekil bozukluğuna da neden olan hastalıklara genel olarak romatizma adı verilmektedir. Bunların arasında en sık görüleni ise adale romatizmasıdır. Adale romatizması nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
ADALE ROMATİZMASI (FİBROMİYALJİ) NEDİR?
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği'ne göre adale romatizması; kas-iskelet sisteminde uzun süreli olabilen, vücutta yaygın ağrı ve hassasiyete yol açan bir yumuşak doku romatizmasıdır. Uzun süreli ağrı ve özürlülüğe yol açan sendromlar arasında fibromiyalji sendromu iş gücü kaybı ve ilaç-tedavi masrafları açısından ön sıralarda yer almaktadır. Bazen yumuşak doku romatizması yada kas romatizması olarak adlandırılmaktadır.
FİBROMİYALJİ NEDEN OLUŞUR?
Fibromiyalji sendromu'nun neden geliştiği tam olarak bilinememektedir. Yapılan araştırmalarda bazı teoriler ileri sürülmüştür. Bu teoriler, uyku bozukluğu, ağrı algılama bozukluğu, santral sinir sisteminde nörotransmitter denilen maddelerin dengesizliği, sinir sistemi ve hormonal sistem bozukluğu, kas ve kas işlevlerinde bozukluk, sempatik sistemin aşırı çalışması olarak sıralanabilir.
Klinik belirtileri kas-iskelet sistemine ait olanlar, kas-iskelet sistemi dışı olanlar ve eşlik eden belirtiler olarak üçe ayırmak mümkündür.
ÖZELLİKLE 30-60 YAŞ ARASINDA GÖRÜLÜYOR
Adale romatizması özellikle 30-60 yaş aralığında görülmekle beraber eğer tedavi edilmezse etkileri çok uzun zaman sürebiliyor. Bu nedenle kişinin günlük faaliyetlerini kısıtlayıp iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkiliyor. Ayrıca kadınlarda daha çok görülüyor.
ADALE ROMATİZMASI BELİRTİLERİ
Klinik belirtileri kas-iskelet sistemine ait olanlar, kas-iskelet sistemi dışı olanlar ve eşlik eden belirtiler olarak üçe ayrılır.
FİBROMİYALJİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Türk Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği risk faktörlerini şöyle sıralıyor:
ADALE ROMATİZMASI (FİBROMİYALJİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği'nden edinilen bilgiye göre, öncelikle hastanın doğru bilgilendirilmesi çok önemlidir. Sanılanın aksine hastalığının 'gerçek' olduğu fakat sakat bırakıcı bir hastalık olmadığı anlatılmalıdır. Tedavi uzun sürebilir ve hekimin düzenli takibi gerekebilir. Fibromiyalji tedavisinde temel olarak ilaç ve fizik tedavi yöntemleri kullanılır.
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