Adalar Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Heybeliada, Büyükada, Kınalıada belediye başkanı kim oldu?

Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda Büyük Ada, Heybeliada, Kınalıada olmak üzere Adalar'ın Belediye Başkanı olmak ve kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, Adalar yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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