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Adalar Seçim Sonuçları 2023: Adalar 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Adalar seçim sonuçları: 2023 Adalar seçim sonucu ile hangi aday kazandı?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha oy kullanmaya gidiyor. Seçim sonuçları gündemdeki yerini almaya başladı. YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasıyla 13. Cumhurbaşkanı da kesinlik kazanacak. Seçmenlerin gözü ise şimdiden Adalar seçim sonuçlarına çevrildi. İşte "Adalar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?" Sorusunun yanıtı...

Giriş: 27.05.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminde herhangi bir adayın yüzde 50+1 oy oranına ulaşamamasıyla seçimler ikinci tura kaldı. YSK yeni seçim tarihini 28 Mayıs olarak duyurdu. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandığa gidiyor. Peki, Adalar seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte, Adalar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu güncel oy oranları...

  • ADALAR SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Adalar Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Adalar Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ADALAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ADALAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Adalar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Adalar Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Adalar Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ADALAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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