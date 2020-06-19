Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'dan "elektrikli araç" açıklaması

Adalar Kaymakamı Ayhan, kaymakamlık binasında Adalar'da hizmete alınacak elektrikli araçların trafik tescili hakkında açıklamalarda bulundu.
Adalar’da daha önce atlı faytonlar yoluyla gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin 2019 Aralık ayında hayvan hakları, ruam hastalığı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu hatırlatan Ayhan, gelinen süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin fayton taşımacılığına son verdiğini ve yeni bir yol izlendiğini belirtti.
Adalar için doğa dostu, çevreci ve SİT alanına uygun bir ulaşım aracının oluşturulmasını arzu ettiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:
"Adalılar olarak heyecanlıyız. Uzun bir süre ulaşım hizmetlerimiz yürütülemiyordu. Gelinen noktada bugün lansmanı yapılan minibüs tarzı olan araçlarla ulaşım hizmetlerinin yerine getirileceği ifade edildi. Ancak bu araçlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmede gerek teknik bir konu olması sebebiyle Trafik Hizmetleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışma neticesinde, bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve Karayolları Yeterlilik Belgesi özelliğini taşımadığı anlaşıldı. Araçların kanuni olarak uyulması gereken tescil, plaka oluşturulması, trafik sigortası ve toplu taşım hizmetlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması özelliklerini de barındırması gerekiyor. Arkadaşlarımızın yapılan incelemesinde bu araçlarımızın özellikleri nedeniyle tescillerinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldı."
İETT yetkilileriyle görüşmelerde, eksiklik ve noksanlıkların tamamlanarak kendilerine müracaat edilmesi gerektiğinin aktarıldığını belirten Ayhan, gelinen süreçte eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle araçların Karayolları Trafik Kanunu'na göre karayollarına çıkmasının risk teşkil ettiğini aktardı.
Sigortasız, tescilsiz ve sigortasız araçların yolcu alarak trafiğe çıkmasının riskli olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Herhangi bir kaza olması, zarar doğması durumunda bunun sorumluluğu Adalar Kaymakamlığı olarak bizlerin ve diğer emniyet güçlerimizin ve İBB Meclisi'nin de üstlenemeyeceği açıktır. Onun için bu araçlarımızın en kısa sürede tescil için gerekli belgelerinin oluşturulmasından sonra tarafımıza müracaat edilmesi halinde bizler işlemleri yapacağımızı bildiririz. Bunun için de Adalılar olarak heyecanla bekliyoruz. Elimizden gelen katkıyı bundan önce verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!