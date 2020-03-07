Adalar'ın simgesi mimoza ağaçlarına dokunana ceza

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahar aylarında açan sarı çiçekleri ve güzel kokusuyla dikkati çeken mimoza ağaçlarının dalları kırılarak sokaklarda satılmasına karşı birleşen Ada sakinleri, "Mimoza vazoda küser oysa dalında herkese gülümser" sloganıyla herkesi mimoza ağaçlarını korumaya davet ediyor.
Evlerinin bahçelerindeki ve mahallelerindeki mimoza ağaçları kırılan Ada sakinleri, mimozaları ve Adalar'ın doğal güzelliklerini korumak için platform oluşturdu.
Neredeyse her yıl yaşanan ağaç katliamını durdurmak için çalışan gönüllüler, Kaymakamlık, Adalar Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından kendi imkanlarıyla bastırdıkları broşürler ve sosyal medyadaki paylaşımlarla konuya dikkati çekmeye çalışıyor.
Kampanya hakkında AA muhabirine konuşan grubun sözcülerinden Eva Kent, dünyada 300'e yakın çeşidi olan mimozanın en güzel türlerinden birinin Adalar'da yetiştiğini söyledi.
Prens Adaları'na özgü bu nadide ağaçların baharın gelişiyle insanlar tarafından adeta "yağmalandığını" ifade eden Kent, "Ağaçlar hunharca kesilerek, dalları paramparça edilerek İstanbul'a götürülüp satılıyor. Her yıl yaşanan bu yağmaya karşı, mimoza ağaçlarını korumak isteyen bir grup Adalı olarak bu gidişata dur demek için çeşitli aktivitelerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." dedi.
- "Mimoza ağaçlarını görmeyenler çiçekleri satın alıyor"
İnsanların çoğunlukla mimozaların nereden ve hangi şartlarda getirildiğini bilmeden çiçekleri satın aldıklarını belirten Kent, kampanyayla bu konuda da bir bilinç oluşturmak istediklerini ifade etti.
Mimozaları satın alan kişilere seslenen Kent, şunları kaydetti:
"O mest eden kokusunun eşliğinde kimse mimozaların nasıl koparıldığını, koparılırken kırılgan dallarının ne hale geldiğini düşünmüyor. Çiçek açar açmaz korsan çiçekçiler tarafından hoyratça dalları kırılan ağaç küsüyor, bir daha da çiçek açmıyor, kuruyor. Sabahın en erken saatlerinde ya da akşamüzeri alacasında nazlı nazlı dalında salınan mis kokulu mimozalar, hoyratlıkla dalları kırılıp yağmalanarak, üç kuruşa satılmak üzere simsiyah torbalara, kirli çuvallara, arabalara dolduruluyor. Yoluna yoluna sakat bırakılan mimoza ağaçlarını görmeyenler de bu nazlı çiçekleri demet demet satın alıyor."
- "Mimoza ağaçlarına zarar verenlere cezai işlem uygulanacak"
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İstanbulluları mimozalara sahip çıkmaya çağırarak, uyarılara rağmen mimoza ağaçlarına zarar verenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulayacaklarını kaydetti.
Mimozaların, Adalılar'ın belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:
"Adalarımızda mimoza çiçeği, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayacak kadar çok ama ne yazık ki kıymeti bilinmiyor, dalları vahşice koparılıyor. Bizler mimozayı dalında görmek, dalında sevmek istiyoruz. Adalarımızın simgelerinden mimoza ağaçlarının geleceğini tehlikeye atmamalıyız. Mimoza dallarını kırmamalı, koparmamalı ve satmamalıyız. Doğayı korumak ve yaşatmak hepimizin görevi. Doğamıza, kültürümüze, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkalım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!