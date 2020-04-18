Adalar halkı, 23 Nisan'da Büyükada'ya ziyaretin durdurulmasını istedi

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'da yaşayanlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortusu dolayısıyla 23 Nisan'da, Büyükada'ya ziyaretin durdurulması talebinde bulundu.
Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortusu dolayısıyla on binlerce ziyaretçi alan Büyükada'nın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle 23 Nisan Perşembe günü adaya ziyaretlerin durdurulması talebiyle İstanbul Valiliğine başvurdu.
Vatandaşlar, dilekçelerinde, tüm dini mekanlar gibi Aya Yorgi Kilisesi de ziyarete kapalı olmasına rağmen, 23 Nisan ziyaretgahı olan kilise ve kiliseye çıkan yolların yoğunlaşabileceği, bunun da hem sayıca azalmış deniz ulaşım araçlarında hem de yürüyüş yollarında bulaş riskini artıracağı endişelerini dile getirdi.
Dilekçede, "Adalar'a piknik, gezinti, orman yürüyüşü amaçlı ziyaretlerin durdurulması" talep edildi.
- Aya Yorgi Manastırı 23 Nisan'da kapalı olacak
İstanbul Rum Patrikliği Adalar Kaymakamlığına gönderdiği yazıda, Aya Yorgi Manastırı’nın 23 Nisan'da kapalı olacağını bildirdi.
Yazıda, her yıl geleneksel olarak Aya Yorgi Manastırı'nda etkinlikler düzenlendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bu sene Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde devletimizin aldığı önlemlere uygun olarak ve ziyaretçilerin sağlığı göz önünde tutularak, 23 Nisan Perşembe günü Büyükada Aya Yorgi Manastırı'nın ziyarete kapalı tutulacağını bilginize sunarız. Tanrı'nın yardımıyla ve alınan önlemlere riayet ederek bu zorlu günlerin aşılacağına inançla çalışmalarınızda başarılar dilerim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!