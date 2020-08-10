Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de yer aldığı temizliği Adalı gönüllüler düzenledi.

Belediye'nin Twitter hesabından fotoğraflar paylaşılırken, "Günübirlik ziyaretçilerden geriye kalan çöpleri, Adalı gönüllülere birlikte topladık. Büyükada Lunapark mevkiinde 300 adet büyük boy torba çöp çıkardık..." denildi.