Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adalar'da minibüs eylemi | Son dakika haberleri

        Adalar'da minibüs eylemi

        Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere tepki göstermek amacıyla eylem yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalar'da minibüs eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükada Saat Meydanı'nda toplanan grup adına okunan "Ada Dostları ve Türkiye Yazarlar Sendikası" imzalı basın açıklamasında, minibüslerin; bisikletlinin, yayanın, yaşlının, çocukların, kirpinin, kedinin, köpeğin yolunu kestiği ifade edildi.

        Adalar'ın doğal güzelliğini, kültürel zenginliğini sürdürebilmek ve gelecek kuşaklara taşıyabilmek için minibüslerin ada yollarından çıkarılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adalar hepimizindir, buradaki sorunlar 'modern hizmet' adı altındaki makyajlarla çözülemez. Dünya mirası Adalar'a sahip çıkmak tüm insanların görevidir. Beton kentten kaçan İstanbulluların huzur bulduğu doğa harikası Adalar'ı şehirleştirmek akıl ve mantık dışıdır. Azmanbüs kesinlikle vizyonsuzluktur, cehalettir. Adalar, İETT’nin araç deneme istasyonu değildir. İstanbul'a bir saat uzaklıkta özel bir ekosistemdir. Ada sakinlik ve sessizliktir. Adalılar ve misafirlerimiz, kuş seslerinin yerine korna sesleri ve araba gürültüsü istemiyor. Dünyadaki benzer adaların ulaşım şeklini araştırmadan yola çıkan kamu yöneticilerini akla ve mantığa davet ediyoruz."

        REKLAM

        Grup, açıklamanın ardından Çınar Meydanı'na yürüdü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Habertürk Anasayfa