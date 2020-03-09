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Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Atla Yaşam Hakkı Savunucuları üyesi Zekiye Kürkçüoğlu'nun grup adına açıklama yapması

"Adalar'da Atla Yaşam Hakkı Savunucuları", karantinadaki 35 atın öldüğünü iddia etti.Adalar'da Atla Yaşam Hakkı Savunucuları üyesi grup adına İBB önünde açıklama yapan Zekiye Kürkçüoğlu, atları faytonculardan ücret karşılığı satın alan İBB'nin atlara nerede bakacağını hala açıklamadığını söyledi.Kürkçüoğlu, şunları kaydetti:"Atların sağlıklı ve mutlu yaşaması, insanlarla atların Adalar’da doğayla iç içe birlikte yaşamasını istiyoruz. Tüm atlara acil, düzenli veteriner kontrolü, padok alanı, yeterli yem ve karantinanın kalkmasını istiyoruz. Adalar'da toplu ulaşımın motorlu ya da motorsuz araçlarla yapılmasına karşıyız. İmamoğlu’nun bizi dinlemesini istiyoruz. Haksız şekilde satın alınan atların Adalar'dan götürülmesi kararının doğru olmadığını daha iyi anlatabiliriz. Bizler motorlu araç istemiyoruz. İster akülü, ister elektrikli, isterse fosil yakıtla çalışanı olsun... Böyle bir ulaşım sistemi olmaz. Adalar’da toplu ulaşım istemiyoruz."