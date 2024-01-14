"Adada kalmamda fayda var" demişti! Acun Ilıcalı Survivor'un kurallarında değişim yaptı!

YENİ KURALLAR

Acun Ilıcalı geçtiğimiz bölüm Acil Durum Konseyi düzenleyerek kuralların değiştiğini açıkladı. Yarışmada erkekler ve kadınlar ayrı yarışıyordu. Oyun sisteminin değiştiğini açıklayan Ilıcalı, oyunun tek tur oynanıp 12'de biteceğini duyurdu. Buna göre, kadın-erkek şeklinde oynanacak oyunlarda bir takım 8'e ulaştığı an 12 olana kadar bayrak yarışı yapılacak. Finalde de kadın-erkek birlikte atış yapacak.