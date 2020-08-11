Adada hasat yapan biçerdöver gölde "yüzdürülerek" karaya çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün bazı adalarında hububat tarımı ve hayvancılık da yapılıyor.
Göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan aileler, Çeçen Adası'na buğday, arpa ve nohut ekti.
Ürünlerin olgunlaşmasının ardından hasat faaliyetinde kullanılmak üzere bu yıl da duba üzerine yerleştirilen biçerdöver, gölde yüzdürülerek adaya çıkarıldı.
Adada 3-4 gün boyunca devam eden mesaisini tamamlayan biçerdöver, yine aynı yöntemle karşı kıyı olan Gölkaşı Mahallesi'ne çıkarıldı. Duba üzerine çıkarılarak göl sularında yüzdürülen biçerdöverin tatlı sulardaki yolculuğu havadan da görüntülendi.
Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göldeki adalardan biri olan Çeçen Adası'nı kiralayarak, burada hububat ve nohut ekimi yaptıklarını belirtti.
Adaya ürünü hasat etmek için biçerdöver, traktör ve balya makinesi de götürdüklerini vurgulayan Erdoğan, biçerdöver ve diğer tarımsal makinelerin duba üzerine çıkarılarak gölde yüzdürüldüğünü söyledi.
- "Adanın karşı kıyıya mesafesi 3 kilometre"
Bu yöntemin gelenek halinde yıllardır devam ettiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Adada biçerdöver ile 3-4 günlük işimiz oluyor. Samanını, balyasını yapıp çıkıyoruz. Hububatta bu sene ürün iyi idi. Ada büyük ama biz yarısını ekiyoruz,, diğer yarısında hayvancılık yapılıyor. Burada bizim ektiğimiz yer 140 dönüm, 280 dekara yakın yer. Diğer alanlarda koyun ve inek besleniyor. Adanın karşı kıyıya mesafesi 3 kilometre. Bu alandaki suyun derinliği ise 4-5 metre civarında. Biçerdöveri göl üzerinden adaya getirip götürürken biz bugüne kadar herhangi bir kaza yaşamadık ama daha önceleri duba üzerine dengesiz bindirildiği için bir traktör kazası atlatan arkadaşlarımız oldu."
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