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        Haberler Ekonomi Para Adabank, katılım bankası oldu - Para Haberleri

        Adabank, katılım bankası oldu

        BDDK, Adabank'ın katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesine izin verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 07:45 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:45
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adabank AŞ'nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesine izin verdi.

        BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Açıklamada, "Mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ’nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde; Banka'ya, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “katılım fonu kabulü” ile (t) bendinde belirtilen “finansal kiralama işlemleri” konularında faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildi.Karar ile birlikte anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında Bankanın “mevduat kabulü” izninin iptal edilmesi kararlaştırıldı" denildi.

        1984 yılında Uzan Grubu tarafından kurulan Adabank'a 2004 yılında TMSF el koymuştu. Banka geçen ağustos ayında AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş tarafından 215 milyon TL bedelle satın alınmıştı.

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