"Ada'm"a iki ödül

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural’ın hazırladığı “Ada’m” adlı belgesel sinema filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İstanbul Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla SETEM tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde yarıştı. Eşini kaybettikten sonra hayatını ağaca adayan “Ada’m”ın hikâyesi En iyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak iki kategoride de ödül aldı.

Tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural, iki ödül birden almanın mutluluğunu yaşadı. 65 profesyonel belgesel sinema filminin yarıştığı ulusal belgesel kategorisinde Öğretim Görevlisi Turgay Kural yönetmenliğinde hazırlanan Ada’m adlı belgesel sinema filmi birçok yapımı geride bırakarak 2 ödülü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne kazandırdı.

Daha önce ABD’de Massachusetts eyaletinde düzenlenen 15. Boston Türk Filmleri Festivali’nde belgesel sinema kategorisinde özel mansiyon ödülüne layık görülen Ada’m belgeseli, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Santipur Film Festivali uluslararası belgesel sinema kategorisinde gösterim seçkisine girmeye hak kazanan Ada’m, Özgür Sinema Festivali’nde ‘‘En İyi Belgesel Sinema Üçüncülük’’ ödülünü almaya hak kazanmıştı. 9. İpekyol Film Festival’inden de ödülle dönen Ada’m belgeseli 1 uluslararası, 3 ulusal başarı daha kazanarak ödül sayısını 4’e çıkarmış oldu.

Belgeselde, Tunceli’nin Pertek ilçesi, sınırları içerisinde bulunan Keban Barajı’nda yer alan adada 14 yıldır yaşamını sürdüren ve bu süreçte 3 bin 500 ağaç dikimi gerçekleştirerek yaşadığı adayı adeta cennete çeviren Ziya Abay’ın hikâyesi anlatılıyor. Yıllar önce eşini bir trafik kazasında kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Abay, eşinin doğaya ve ağaca verdiği önemden dolayı eşinin anısını yaşatmak ve onu hatırlamak için Eskişehir’den ayrılarak memleketi Pertek’te kendine bir yaşam alanı oluşturarak tek başına yaşamaya başladı. Ağacı ve doğayı seven eşi için yerleştiği 82 dönümlük adaya fidan diken Abay, 3 bin 500 ağaç yetiştirdi.

Yönetmen Turgay Kural, çok etkilendiği Abay’ın hayatını belgesel yapmak üzere adada bir çadır kurarak, 2 kamera ile filmi tek başına çekti. 15 gün süren çekimde, adada elektrik bulunmaması kamera, ses ve aydınlatma için kullanılan cihazların çalışmasında büyük problem oluşturdu. Cihazların elektriği adaya götürülen güneş panelleri vasıtasıyla karşılanırken, drone çekimleri ise fotoğrafçı Akif Özbildirici tarafından gerçekleştirildi.