Oynanacak oyun sonrası belirlenecek bu dört isim aynı takımdan olabileceği gibi farklı takımdan da olabilecek. Bu oyun önümüzdeki hafta oynanacak ve eşleşmeler ise seçime dayalı değil toplam başarı puanına göre yapılacak. Toplam başarı puanına göre kimin, kiminle eşleşeceğine karar verilecek.