Acun Ilıcalı'dan Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Marcus Rashford'un sarı-lacivertli kulübe tranfer olması ihtimali ile ilgili Sky Sports'ta çarpıcı söylemlerde bulundu.

"MANTIKLI DEĞİL"

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İngiliz futbolcunun harika birisi olduğunue belirten Ilıcalı, "Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil." dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı, "Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedi, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"MANU İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ" Manchester United ve İngiliz kulüpleriyle aralarındaki ilişkiye dair gelen soruya Acun Ilıcalı, "Manchester United'da kalecimiz var. Altay Bayındır, üst düzey bir kaleci, onunla gurur duyuyorum. Onu iyi tanıyorum. Manchester United ile iyi ilişkilerimiz var. Futbolda her şey her an olabilir. Aston Villa ile de çok iyi ilişkilerim var. Futbolda ilişkiler önemlidir. Futbol, ilişkiler dünyasıdır." dedi.

"JOSE'NİN TRANSFER ŞARTI YOKTU" "Jose Mourinho sizden kadrosuna ünlü bir futbolcunun transferini istedi mi, Rashford gibi?" Acun Ilıcalı: "Jose Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok. Mourinho, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj. 'Bana bu oyuncular almadınız' diye birilerine suç atacak biri değil. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu çok beğeniyor. Şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe olarak geliyoruz."