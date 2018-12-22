Acun Ilıcalı, Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir hayli keyifli olan Acun Ilıcalı, hızlıca aracına binerek oradan ayrıldı. Gazeteciler ile bir araya gelen Bensu Soral, "Güzel bir akşam yemeği yedik, keyifliydi" dedi.

Ekranlara ne zaman döneceği hakkında konuşan Soral, "Kısmet olursa, beğendiğim bir proje istiyorum. TV yada internet olması önemli değil, projenin içime sinmesi yeterli" dedi.