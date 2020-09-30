Yapıldıktan sonra kıyır kıyır olan ve pastane poğaçalarını aratmayacak bir poğaça tarifim var sırada. Acukalı ve lorlu poğaçalarınızı kahvaltılarda, çay saatlerinizde tüketebilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık diyorum.

Acukalı ve Lorlu Poğaça İçin gereken Malzemeler:

1 su bardağı lor peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı(sarısı üzerine)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı acuka

1 tatlı kaşığı karbonat

1 avuç kıyılmış maydanoz

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı susam

Acukalı ve Lorlu Poğaça Yapılışı:

Yoğurma kabına, yukarıda saydığım tüm malzemeleri alın.

Karıştırarak, homojen ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

İstediğiniz büyüklükte parçalar koparın.

Şeklini verdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Susam veya çörekotu serpin.

Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında, 20 dakika fırın kapağını açmadan pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Acuka miktarını damak zevkinize göre azaltıp, arttırabilirsiniz.