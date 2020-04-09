Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş için Afrika'dan flaş bir iddia geldi. Gana'da yayın yapan Ganaweb’in haberine göre; Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'da forma giyen Afriyie Acquah’ı istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için tarafların görüşmelere başladığı ifade edilirken Acquah’ın Sergen Yalçın’la sezonun ilk yarısında birlikte çalıştığına da dikkat çekildi. Tecrübeli ön libero, sezon başında Sarı-Siyahlılar’a Empoli’den bedelsiz olarak gelmişti. Acquah’ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro.

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