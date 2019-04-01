01 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildiği bildirildi.
ACIPAYAM'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
AA'nın haberine göre, Denizli Valisi Hasan Karahan, depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini söyledi. İlçedeki okulların yarın ve çarşamba günü tatil edildiğini belirten Karahan, "Acıpayam'daki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldık. Salı ve çarşamba günü dinlenecekler. Depremzede çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek veriliyor" dedi.
İlçede dün saat 14.30'da meydana gelen depremin ardından, büyüklüğü 1 ve üzerinde bir çok artçı sarsıntının yaşandığını belirten Karahan, "Şu ana kadar çok şükür bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremzedelere sürekli hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz. Deprem sebebiyle kurumlarımız gereken işlemleri sürdürüyor" diye konuştu.
Acıpayam ilçesinde dün gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 144'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ 01 NİSAN 2019 SON DEPREMLER
2019.04.01 16:36:53 39.5548 28.2078 5.0 -.- 2.5 -.- TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2019.04.01 16:08:31 38.0050 27.0478 5.0 -.- 3.2 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.01 15:32:38 39.0060 37.2575 0.0 -.- 1.5 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.04.01 15:25:36 37.4940 29.3977 5.0 -.- 2.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 15:13:58 37.4735 29.3568 5.4 -.- 1.5 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 15:06:49 37.4348 29.3035 3.9 -.- 1.7 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 15:03:09 37.4697 29.2755 12.7 -.- 1.5 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 14:55:38 37.3613 38.6337 8.7 -.- 2.2 -.- TATARHUYUK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel 2019.04.01 14:55:20 37.4762 29.3040 11.7 -.- 1.5 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 14:44:20 37.4702 29.3463 10.1 -.- 1.7 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 14:39:07 37.4732 29.3485 4.3 -.- 2.6 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 14:33:03 37.4545 29.3070 5.0 -.- 1.3 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 14:24:16 37.4763 29.3437 8.7 -.- 1.7 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 13:57:50 38.7022 43.3033 12.6 -.- 3.0 2.6 GOLLU-(VAN) İlksel 2019.04.01 13:39:47 37.5378 29.4077 5.0 -.- 3.1 3.2 KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 13:27:46 39.8775 28.7858 0.0 -.- 1.2 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel 2019.04.01 13:04:30 37.5298 29.4803 5.4 -.- 1.2 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 13:02:07 37.5090 29.3952 6.4 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 12:56:01 37.4137 29.4005 11.3 -.- 1.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 12:53:39 37.3337 29.5317 12.6 -.- 1.6 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 12:46:13 37.5188 29.4087 4.5 -.- 2.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 12:32:03 37.5093 29.3497 12.7 -.- 1.3 -.- OVAYURT-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 12:31:32 37.2507 28.1772 0.0 -.- 1.6 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.04.01 12:15:34 37.2390 28.2060 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel 2019.04.01 12:08:43 37.2333 28.2180 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel 2019.04.01 11:51:02 37.4995 29.3758 5.4 -.- 2.5 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 11:49:36 37.4308 29.4472 8.3 -.- 3.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 11:44:51 37.4703 29.4213 7.0 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.01 11:43:14 38.7765 38.1577 5.0 -.- 2.9 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.04.01 11:24:41 39.0898 37.4737 11.2 -.- 1.7 -.- SARIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.04.01 11:23:17 38.7340 38.1752 15.8 -.- 1.2 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.04.01 11:11:38 37.5073 29.4185 3.8 -.- 2.1 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
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