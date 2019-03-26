Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zahra Zümrüt Selçuk, Denizli ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada "Acıpayam'da depremin olduğu 20 Mart 2019 tarihinden 25 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzattık." dedi.



Acıpayam ilçesinde depremin etkilerinin en fazla hissedildiği Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşları ziyaret ettiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:



"Denizli’ye yaptığım ziyaret esnasında yaşadığımız deprem nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanına sahip olduk. Acıpayam ilçemizi, depremin etkilerinin en fazla hissedildiği köyler olan Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kızılay Afad’ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini erteledik. Depremin olduğu 20 Mart 2019 tarihinden 25 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzattık."



Bakan Selçuk, depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek devletin, her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istedi.