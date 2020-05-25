Açılışa hazırlanan sağlık müzesinde sıkı Kovid-19 tedbirleri uygulanacak

Ziyaretçiler tarihi müzeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen önlemler uyguladıktan sonra gezebilecek.
Müze Müdürü Hakan Akıncı, AA muhabirine, bu yıl Müzeler Haftası'nın koronavirüs nedeniyle buruk kutlandığını söyledi.
Bakanlığın müzelerle ilgili çeşitli tedbirler aldığını anlatan Akıncı, "Müzemizin haziranda normalleşme sürecinde açılacağı günü hevesle bekliyoruz. Bakanlığımız, müze ve ören yerlerinde uygulamamız gereken tedbirleri genelgeyle belirtmişti. Biz de bu genelge çerçevesinde tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.
Akıncı, ziyaretçilerin tarihi müzeye maskesiz giremeyeceğini ve ateşlerinin ölçüleceğini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Ziyaretçilerimiz el ve ayak dezenfektanı ile girişte dezenfekte olduktan sonra sosyal mesafe kuralına göre görevlilerimiz nezaretinde müzemizi ziyaret edebilecek. Müzemizde sosyal mesafe 2 metre olacak. Oturma alanlarında ve odalara girişlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak müzemizi ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz."
- Müzeye uyarı afişleri asıldı
Akıncı, tarihi müzenin birçok alanına koronavirüs tedbirlerini anlatan uyarı afişleri astıklarını dile getirdi.
Ziyaretçilerin müzede "maskesiz girmeyelim", "sosyal mesafeyi koruyalım", "dezenfektan kullanalım" mesajları içeren birçok uyarı yazısıyla karşılaşacağını aktaran Akıncı, şunları kaydetti:
"Ziyaretçilerimizin kullandıkları maske ve eldivenlerini atabilecekleri özel atık alanları oluşturduk. Gerek afişle gerek fiziki tedbirler ile onların sağlıklı ve mutlu şekilde ecdat yadigarını ziyaret etmelerini bekliyoruz. Tarihi müzemizin ziyaretçi açısından Selimiye Camisi'nden sonra ikinci sıraya yerleştiğini görüyoruz ve bu bizlere mutluluk veriyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabulümüzle birlikte yerli, yabancı ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz. Geçen yıl müzemizi 270 bin kişi gezdi."
- Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi
Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı. Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.
Osmanlının son dönemlerinde Balkan Savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören müze, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.
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