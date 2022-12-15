Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Açılış töreninde şoke eden anlar: Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in zor anları

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in zor anları

Güney Sudan'da gerçekleşen bir açılış töreninde ülkenin devlet başkanının görüntüleri dünyada gündem oldu.

Giriş: 15.12.2022 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Açılış töreninde şoke eden anlar: Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in zor anları
Güney Sudan Devlet Başkanı'nın zor anları
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

71 yaşındaki Güney Sudan Devlet Başkanı Kiir Mayardit, bir açılış töreninde yer aldı.

Törede bando gösterisi sırasında tüm kameralar canlı yayındayken, tuvaletini kaçırdığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kameralar canlı yayındayken, Güney Sudan liderinin pantolonuna baktığı ve olaya şahit olan yetkililerin şaşırdığı ancak bozuntuya vermediği de videoya yansıdı.

BAĞIMSIZLIK SONRASI İLK DEVLET BAŞKANI

Mayardit, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanması sonrasında ülkenin ilk devlet başkanı olarak tarihe geçmişti.

Aralık 2013 tarihinde eski başkan yardımcısı Riek Machar tarafından kendisine karşı gerçekleştirilen darbe girişimi başarılı olmadan sonlandırılm, bu süreçte başkent Juba'dan çıkış yasağı uygulanmıştı.

* Haberin görselleri sosyal medya videosundan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
Eğlence parkında korku dolu anlar
Eğlence parkında korku dolu anlar
Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak karar
Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak karar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.