Açılış Çini Kitabesi ile yapıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan Etnografya Bölümü'nün açılışı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İngiltere'den iadesi sağlanan 16'ncı yüzyıla ait Çini Kitabe'nin tanıtımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin 1914'te kurulduğunu hatırlatarak, "İlk kurulduğunda ev sahipliğini Süleymaniye Cami Külliyesi içerisindeki İmaret binası yapıyordu. 1983'te taşındığı yeni yuvası ise şu an bulunduğumuz İbrahim Paşa Sarayı olmuştur. Her biri yaklaşık 500 yıllık olan bu 2 eseri bizlere bırakmış olan ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

Öncelikle görevlerinin geçmişten gelen değerlere sahip çıkarak, yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti; "Bu bilinç, bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz her projede rehberimiz olmaktadır. İbrahim Paşa Sarayı'nı bu bakış açısıyla 2 yıl süren kapsamlı bir restorasyondan geçirdik. 2012'de başlayan çalışmalarımızı Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin açılışının 100'üncü yılı olan 2014'te tamamladık. Müzemiz o günden itibaren aziz milletimizi kültür değerleri ile buluşturmaya kesintisiz devam etmektedir. Resmi açılışı sebebiyle bugün bir arada olmamıza vesile olan Etnografya Bölümü ile 3'üncü avlunun restorasyon ve teşhir, tanzim çalışmalarını da tamamladık. Bu bölümle ziyaretçilerimizi 1800'lerin İstanbul'una götürecek bir zaman kapısı da açmış olduk. Etnografya Bölümü'nün içeriğinden de söz eden Mehmet Nuri Ersoy, "İçeride karşılaşacağınız realistik silikon heykellerle desteklenmiş canlandırmalarla, başta orijinal Hacivat ve Karagöz figürleri olmak üzere, mesire yeri, kahvehane, konak, hat atölyesi ve halı dükkanı, dönemin yaşam tarzını yansıtan 320 eser, ev eşyası, hamam kıyafeti ve takılardan oluşan koleksiyonlar sizi 19'uncu yüzyılda İstanbul'da yaşamın anlarına ve mekanlarına misafir edecek."

Açılışı ait olduğu topraklara geri getirdikleri çok nadide bir eserle taçlandırdıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, Londra'dan iadesi sağlanan 16'ıncı yüzyıla ait Çini Kitabe'ye değinerek şu bilgileri verdi; "2004'te Çarşamba Mehmet Ağa Camisi'nden alınarak, yurt dışına çıkarılan 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait klasik İznik çinisi pano Türkiye'ye geri getirilmiştir. Önceki Bakan Yardımcımız Ömer Arısoy'un girişimleri üzerine Türk ve İslam Eserleri Müzemiz süreci başlatarak, eseri uhdesinde bulunduran kişi ikna edilmiş, Londra Büyükelçiliği'ne bağışlanmıştır. Süreç Bakanlığımıza Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Mücadele Birimimiz tarafından başarılı bir şekilde yürütülmüş ve 17 Nisan 2019'da Londra'dan hava yoluyla ülkemize getirilerek, müzemizin eser deposunda muhafaza altına alınmıştır. Açılış münasebetiyle bu eserimizi de sergiye dâhil etmekten büyük mutluluk duyuyorum."