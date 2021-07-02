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Açılan sinema salonlarında 9 film gösterimde!

Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, 3'ü yerli 9 film gösterime girdi

02.07.2021 - 09:48 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
AA

  • Salgın nedeniyle uzun süredir vizyona girmeyi bekleyen seri filmi Hızlı ve Öfkeli 9, açık olan sinemalarda izleyiciyle buluşuyor.

    Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü; Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster'in başrollerinde yer aldığı aksiyon türündeki yapım, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor.

     

  • CRUELLA

    Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser ve Kirby Howell-Baptiste'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Cruella'yı Craig Gillespie yönetti.

    Emma Stone'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki film, Disney'in klasik animasyonlarından 101 Dalmaçyalı'da yavru köpeklerin peşine düşen kötü karakter Cruella'nın, alternatif bir hikayesini anlatıyor.

  • HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI

    Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı; Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram ve Giray Altınok'un rol aldığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, yerli komedi meraklılarının beğenisine sunuldu.

    Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı devam filmi, Kıbrıs'ta düzenlenen yaz oyunlarına katılan Hababam Sınıfı'ndan dört kafadarın burada yaşadıklarını konu ediniyor.

  • KARINCA

    Nazif Tunç'un yönetmen koltuğunda oturduğu Karınca adlı yapımın başrollerinde Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal , Jale Arıkan ve Oğuz Tunç bulunuyor.

    Dram türündeki film, iyilik niyetiyle yaptığı yardımın, istenilmeyen kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen orta yaşta bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadeleyi odağına alıyor.

  • EHRİMEN: KANLI YOL

    Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erol Sertel, Mustafa Aydın, Sevim Çömlek, Duhan Çetin ve Metin Köse'nin rol aldığı Ehrimen: Kanlı Yol, korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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