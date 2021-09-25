Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde görev yapan uzman doktor İ.Ç, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Endokrin Nöbetçi Lansültan doktoru eşi Ebru Ç'ye acilden yapılan çağrı üzerine Korkuteli ilçesinden yola çıktı.
Diyabetik tanılı Hüseyin Efe E'ye müdahale için otomobiliyle hız yapan doktor radara yakalandı. Doktor İ.Ç'ye Antalya istikametinde hız sınırını aştığı gerekçesiyle 598 lira trafik cezası kesildi.
Cezayı ödeyen doktor, idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. İ.Ç'nin dilekçesinde, söz konusu hızın kasıtlı yapılmadığı, hız sınırı ihlalinin hasta bir çocuğun tedavisine yetişmek için mesleki zorunluluktan kaynaklandığı vurgulandı.
İ.Ç, eşi Ebru Ç'nin çocuğa müdahale ettiği anları içeren güvenlik kamerası görüntüleri ve tedavinin gerçekleştiğine ilişkin belgeleri de mahkemeye sunarak cezanın iptalini talep etti.
İtirazı değerlendiren Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği ise İ.Ç'nin doktor olan eşini gelen çağrı üzerine hastaneye yetiştirmek için yasal hız sınırını aştığı ve mücbir sebebin olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.
Doktor çiftin avukatı Mustafa Alper Oral, AA muhabirine, müvekkili İ.Ç. ve eşi Ebru Ç'nin hastaneye yetişmek için hız yapmak durumunda kaldığını söyledi.
Mahkemenin yaşam hakkını öncelikli gördüğüne dikkati çeken Oral, bu nedenle cezanın iptal edildiğini belirtti.
Doktor çiftin kendi çocuklarını dahi bir yakınlarına bırakarak acil çağrı için hassasiyetle hareket ettiğini anlatan Oral, "İtiraz dilekçesinde hangi çocuğa ve saat kaçta müdahale edildiğine dair raporların hepsini mahkemeye sunduk. Cezanın maddi bir boyutu yoktu bizim için ama örnek teşkil etmesi açısından, manevi açıdan oldukça önemli bir karardı." dedi.
Oral, doktorların özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Zaten güç şartlarda yoğun alarak çalışan, üstelik izin almak ve tatil yapmak gibi haklarını bile dikkatle kullanan doktorlarımız zorunluluktan, küçük bir çocuğun hayatını kurtarmak amacıyla hız yapmışlardı. Bu karar, salgın döneminde bizler için canlarını feda eden, mesai saati gözetmeksizin çalışan doktorlar açısından mutluluk vericidir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!