Covid-19 sürecinde acil ameliyat edilmesi gereken hastaların ameliyatlarında ciddi oranda azalma meydana geldi. İşte uzmanların görüşleriyle Covid-19’dan kaçarken acil kalp ameliyatlarını erteleyen hastaları bekleyen o büyük riskler. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu’nun özel haberi...
Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selim İsbir
O HASTALARIMIZIN ÇOĞU HEMEN ÖLÜYOR
İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde kalp - damar hastalıklarının tedavisinde tüm dünyada ve ülkemizde önemli aksaklıklar olduğunu düşünüyorum. Sürecin başlaması ile ‘elektif’ olarak adlandırılan acil olmayan ameliyatları durdurduk. Ancak bu süreçte kalp - damar hastalıklarının acil cerrahi müdahale gerektiren patolojilerinde hastaneye başvuruda ciddi azalmalar gözlemledik ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Geçen hafta katıldığım uluslararası bir webinar’da benzer şekilde İngiltere’den bir cerrah meslektaşım da aynı gözlemleri paylaşarak geçen ay Londra’da sadece 50 civarında kalp ameliyatı yaptıklarını söyledi. Bu rakam normal süreçle karşılaştırıldığında son derece az. Benzer söylem bir İtalyan meslektaşımızdan da geldi. İstanbul’da da aynı süreçten geçiyoruz. Kalp cerrahisinin en acil vakası olan ‘Aort diseksiyonu’ denilen patolojide bile ameliyat sayılarında azalma var. Bu sorunda, hastalarda ani ortaya çıkan göğüs ağrısı ve takibinde hastanın kendini kaybetmesi söz konusu olur. Hastaların çoğu o an hayatını kaybederken hastaneye başvuranlarda bile hastanın ilk saatlerde acil opere edilmemesi halinde ölüm oranı çok yüksektir. Benzer durum kalp krizinde de geçerlidir. O nedenle bilinen kalp ve damar hastalığı olan ve ameliyat olması gereken hastaların Covid-19 nedeni ile tedavilerini ertelemeleri uygun değildir. Bu konuyu mutlaka kendilerini takip eden hekimleri ile görüşmeleri gerekir. Ayrıca ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı olan hastalar mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Covid-19 sürecinin kontrol altına alınmaya başladığını görüyoruz. Kendi hastanemizde şu an tüm kalp ameliyatlarını güvenli bir ortamda yapabilecek durumdayız. Covid-19 ile ilgili tecrübelerimiz arttı. Buna paralel olarak nasıl davranmamız gerektiğini öğrenip bulaşa karşı tüm önlemlerimizi aldık. Bu noktadan sonra kalp ve damar hastalarımız çekinmeden hastanelere başvurabilirler. Aksi takdirde kalp - damar hastalıklarının tedavisinde yaşanabilecek gecikmelere bağlı komplikasyon ve ölüm oranlarında artış olacağı düşüncesindeyim.
Prof. Dr. Cengiz Köksal - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
ACİL HASTALAR HASTANEYE GİTMEYE KORKUYOR
51 yaşında borsacı erkek hastam sol bacağında 10 gündür mevcut yaygın şişlik ve ağrı olmasına rağmen şikayetiyle ilgili doktor arayışına ancak bir hafta sonra başlamış. Bize başvurduğunda sol bacakta uyluk ve baldırda yaygın ve ağrılı şişliği vardı. Hastanın çekilen sol bacak toplardamar ultrasonunda ana iliak ven yani sol kasık üstünden itibaren toplardamarlarının tamamen tıkalı olduğunu saptadık. Bu aciliyet gerektiren bir durumdu. Çünkü toplardamarlarda kasığının üstüne kadar çıkmış olan pıhtı oluşumu her an akciğerlere atma ve ani ölüm riski taşıyordu. Toplardamardaki pıhtının akciğerlere atması sonucu meydana gelen “akciğer embolisi” dünyada en sık görülen ölüm nedenidir. Hastamız pıhtı akciğerlerine atmadığı için şanslıydı ve hemen işleme alındı. Önce pıhtının akciğerlere atmasını önlemek için sağ kasıktan bir filtre yerleştirildi ardından sol bacak toplardamarlarındaki pıhtı temizlendi. İşlem sonrası bir gün yoğun bakımda takip edilen ve pıhtı eritici ilaç verilmeye devam edilen hasta ertesi gün servise alınarak pıhtı önleyici ilaçla taburcu edildi. Bacağındaki ağrı ve şişlik tamamen geçmiş ve rahatlamıştı. Sonrasında hastaya bu durumun ciddiyeti anlatıldı ve hastaneye neden daha erken başvurmadığı soruldu. Yanıt,"Covid-19 kapmaktan çekindiğim için” oldu. Bizim hastamız şanslıydı ama bu korku nedeniyle hastaneye başvurmayıp ciddi kalp ve damar hastalığı bulunan hastaların akıbetini bilmiyoruz. Gelecekte, sessiz geçirilmiş kalp krizi sonrası kalp yetmezliği ile veya tıkanmış damar nedeniyle kısıtlanmış hastaları hastanelerimizde görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!