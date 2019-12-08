08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'da ilk müdahalenin ardından "acil durumunuz yok" diyerek hastayı ambulanstan indirdikleri iddia edilen 112 Acil Sağlık ekibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde göğsü ağrıyan ve fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez'in eşi Zeynep Üzülmez, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi evden hastayı ambulansa aldı. İddiaya göre, sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından "Acil durumunuz yok, Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalıkları Hastanesi'nin polikliniğine gideceksiniz" diyerek hastayı ambulanstan indirdi. Üzülmez ve eşi yürüyerek dolmuşa gitmek istedi. Ancak Cihani Rıza Üzülmez bir anda yere yığıldı. İkinci kez çağrılan ambulansla hasta Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
'İMZA ATARAK KENDİ RIZALARI İLE İNDİLER'
Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında önce görevlilerin ardından hasta ve hasta yakınının ifadesinin alınacağı belirtildi. Ambulans görevlilerinin verdiği ilk ifadelerde, "Hastayı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek istedik ama Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalıkları Hastanesi'ne gitmek istediğini söyledi. İmza atarak kendi rızaları ile araçtan indiler" dedikleri öğrenildi.
'HASTANEYE GETİRİLİNCE İMZALADIM'
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süren Cihani Rıza Üzülmez ise "Hastaneye getirildikten sonra bir kağıt ve kalem uzattılar. İmza atmamı istediler. Ben de attım. Neye imza attım bilmiyorum" dedi.
'SİRENLERİNİ YAKMADI, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİ'
Kendilerini ikinci kez olay yerine gelerek alan ambulansın kısa mesafeden dönmek yerine uzun yolu tercih ederek döndüğünü öne süren hastanın eşi Zeynep Üzülmez, "Sirenlerini yakmadı. Sanki acil bir durum yoktu. Kırmızı ışıkta durdu. Şoföre sinirli baktım. Ama sesimi çıkarmadım" şeklinde konuştu.
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