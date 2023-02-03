Açıkta bırakılan kablo işçinin sonu oldu

Şanlıurfa'da, cam balkon takarken elektrik akımına kapılan Muhammet Nahsen Çiftçi (27), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Siyahgül Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Muhammet Nahsen Çiftçi, bir daireye cam balkon takarken, elindeki metal çubuk açıkta bulunan kabloya temas edince, akıma kapıldı.

Yaralanan çiftçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsisinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Muhammet Nahsen Çiftçi'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.