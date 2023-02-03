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Açıkta bırakılan kablo, cam balkon takan işçinin sonu oldu

Şanlıurfa'da, bir daireye cam balkon takan Muhammet Nahsen Çiftçi'nin elindeki metal açıkta bırakılan kabloyla temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 03.02.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
Açıkta bırakılan kablo işçinin sonu oldu
DHA

Şanlıurfa'da, cam balkon takarken elektrik akımına kapılan Muhammet Nahsen Çiftçi (27), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Siyahgül Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Muhammet Nahsen Çiftçi, bir daireye cam balkon takarken, elindeki metal çubuk açıkta bulunan kabloya temas edince, akıma kapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan çiftçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsisinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Muhammet Nahsen Çiftçi'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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