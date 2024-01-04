AÖF finalleri için geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde vizelere katılım gösteren öğrenciler, AÖF güz dönemi final tarihlerini mercek altına aldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere, her ders oturumu için 20 soru ve 30 dakika süre verilemektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman?" İşte AÖF final tarihi...