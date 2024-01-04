Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarının sona ermesinin ardından, gözler final tarihlerine çevrildi. Hatırlanacağı gibi güz dönemi vizeleri 9-10 Aralık tarihlerinde uygulanmıştı. Finaller için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, AÖF sınavlarının uygulanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2024 AÖF final sınavı tarihleri...
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AÖF finalleri için geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde vizelere katılım gösteren öğrenciler, AÖF güz dönemi final tarihlerini mercek altına aldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere, her ders oturumu için 20 soru ve 30 dakika süre verilemektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman?" İşte AÖF final tarihi...
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AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLER NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
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