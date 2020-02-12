Yarın (13 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 13 Şubat 2020 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ HABERLERİ 13 ŞUBAT 2020

Rize'de okullar tatil mi?

Rize'nin Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezi, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde, yarın taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenlerin okul müdürlüklerince izinli sayılacağı bildirildi.

Açıklamada, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise mevcut kar örtüsünün kalkmaması ve buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kalkandere, İyidere, Derepazarı ve Güneysu ilçelerinde okulların tatil edilmediği, eğitim ve öğretimin yarın süreceği vurgulandı.

Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

Bitlis'in Güroymak, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları ve okullara erişimde yaşanabilecek sorunların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Yoğun kar nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda 13 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamalarda, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Bingöl'de okullar tatil mi?

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okulların 13 Şubat Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ağrı'da okullar tatil mi?

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Muş'ta okullar tatil mi?

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Muş´ta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."