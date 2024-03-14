Özel Güvenlik sınavı sonucu sorgulama: 2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı binlerce adayın katılımı ile 24 Şubat tarihinde gerçekleşti. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2024 Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/' sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav takvimine göre; Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 Cuma günü ilan edilecek.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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ÖGG SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında değerlendirme işlemlerinde yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir. Sınava katılan ve optik cevap formlarında bir soru için birden fazla şıkkı işaretleyen adayların o soru için verilen cevabı geçersiz sayılacaktır.
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Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
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Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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