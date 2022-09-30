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Açıklandı! Polis maaş promosyonu ne zaman ödenecek? 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis maaş promosyon ödemesi ayın kaçında hesaplara yatar?

Polis maaş promosyonunda kritik açıklama! EGM polis promosyonu ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası polis maaş promosyonunun ne kadar olduğu ve kimleri kapsadığı merak ediliyor. İşte polis maaş promosyonu ödeme tarihi ile konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

30.09.2022 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz günlerde yapılan "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." açıklamalarının ardından EGM tarafından polis maaş promosyon miktarı netlik kazandı. İşte konuyla ilgili merak edilenler ve polis maaş promosyonu son durum...

  • POLİS MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

  • EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

    Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonuna ilişkin açıklamada bulundu. EGM açıklamasında;

    YÜZE 188 ZAM YAPILDI!

    "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. 

  • FARUK SEZER'DEN EMNİYET PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

    Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer Polis maaş promosyonuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sezer "Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz. Anlaşma kasım, aralık ayına sarkarsa, hatta ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor..." ifadelerini kullandı.

     

  • 6 AYDA BİR MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTACAK!

    Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

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