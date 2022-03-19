BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavında yazılı sınav sorularına yapılan itirazların incelenmesi sonucunda 1 sorusunun iptal edilmesine karar verildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu soru için doğru şıkkı işaretleyerek puan alan adayların dışında kalan tüm adaylara 1 puan eklendi.