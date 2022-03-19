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AÇIKLANDI! ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EGM 96. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama

AÇIKLANDI! ÖGG 96. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca Özel Güvenlik Görevlisi adayının merakla beklediği Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları belli oldu. İşte EGM ÖGG sınav sonuçlarI sorgulama ekranı

19.03.2022 - 08:29 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. EGM ÖGG sınav sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların merakla beklediği sınav sonuçlar EGM https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

  • ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih 18 Mart 2022 olarak belirtilmişti. 

  • ÖGG 96. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • BİR SORU İPTAL EDİLDİ

    Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavında yazılı sınav sorularına yapılan itirazların incelenmesi sonucunda 1 sorusunun iptal edilmesine karar verildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu soru için doğru şıkkı işaretleyerek puan alan adayların dışında kalan tüm adaylara 1 puan eklendi. 

  • ÖGG SINAV SONUCUNA GÖRE ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI! 

    Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamaya göre ÖGG silahlı ve silahsız aday listeleri açıklandı. 27/02/2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavına ait 80-89 ve 90-99 puan alan adaylara ait istatistiki bilgiler paylaşıldı. 

     

    SINAV TÜRÜ

    80-89 PUAN

    BAŞARI YÜZDESİ

    90-99 PUAN

    BAŞARI YÜZDESİ

    SİLAHSIZ

    692

    % 6,23

    34

    % 0,31

    SİLAHLI

    2.712

    % 16,80

    273

    % 1,69

    SİLAH FARKI

    357

    % 7,73

    14

    % 0,30

    TOPLAM

    3.761

    % 11,80

    321

    % 1,01
     
     

    SINAV TÜRÜ

    80-89 PUAN

    BAŞARI YÜZDESİ

    90-99 PUAN

    BAŞARI YÜZDESİ

    SİLAHSIZ

    215

    % 3

    7

    % 0,10

    SİLAHLI

    898

    % 8

    48

    % 0,41

    TOPLAM

    1.113

    % 5,80

    55

    % 0,29

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