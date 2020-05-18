Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıka yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaş "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabını arıyordu. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; "Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 24 Mayıs Cuma günü başlamıştı. İlk sahura ise 23 Nisan Mayıs gecesi kalkıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 24 Mayıs'da başlıyor. 26 Mayıs bayramın son günü olacak.

Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

DİYANET 2020 TAKVİMİ

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)